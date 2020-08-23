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رياضة

شاهد.. احتفالات لاعبي الزمالك بالفوز على الأهلي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:17 ص
احتفالات الزمالك
احتفالات الزمالك
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ميرنا محمود
نشرت صفحة الزمالك فيديو من احتفالات لاعبي الزمالك من غرفة الملابس عقب الفوز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .

وظهر لاعبو الزمالك وهم يرقصون علي انغام" اوه زملكاوي". 

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 تقدّم الزمالك فى الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .

وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه، وعزز الناشئ أسامة فيصل فوز فريقه بهدف في الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول
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