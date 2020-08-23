قطر بين الأولويات.. كوشنر وبومبيو يقودان حملة ضغط أمريكية للتطبيع العربي مع إسرائيل

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب سترسل اثنين من كبار المسؤولين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع في محاولة للاستفادة من "الزخم" الناجم عن الاتفاق "التاريخي" بين إسرائيل والإمارات.





ونقلت عن 3 دبلوماسيين قولهم إن وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر، يخططان لزيارات منفصلة متعددة الدول إلى المنطقة في الأيام المقبلة، لدفع "التقارب العربي الإسرائيلي" في أعقاب صفقة "إسرائيل - الإمارات".





وأضافت أنه من المتوقع أن يغادر بومبيو اليوم الأحد إلى إسرائيل والبحرين وعمان والإمارات وقطر والسودان، وفقًا للدبلوماسيين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن خط سير الرحلة لم يتم الانتهاء منه أو الإعلان عنه.





وقال الدبلوماسيون إن كوشنر يعتزم المغادرة في وقت لاحق من الأسبوع متوجها إلى إسرائيل والبحرين وعمان والسعودية والمغرب.





وأضاف الدبلوماسيون إنه من غير المتوقع أن تسفر أي من الرحلتين عن إعلان عن انفراجة بشكل فوري، على الرغم من أن كليهما يهدف إلى إنهاء صفقة تطبيع واحدة على الأقل، وربما أكثر، مع إسرائيل في المستقبل القريب.





وتابعوا أن بومبيو يعتزم أيضا الاجتماع في قطر مع أعضاء طالبان لمناقشة محادثات السلام بين الأفغان والتي تعتبر أساسية لانسحاب القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان.





ولم يعلق البيت الأبيض ووزارة الخارجية على الرحلات المخطط لها، والتي ستأتي في الوقت الذي تكثف فيه الإدارة جهودها للضغط من أجل التطبيع العربي الإسرائيلي حتى بدون حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.





كما تأتي في الوقت الذي اتخذت فيه الإدارة الخطوة المثيرة للجدل المتمثلة في إعادة جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وهو الأمر الذي دعمته إسرائيل ودول الخليج العربية علنًا.





وتابعت أن "الاتفاق التاريخي حقق انتصارًا رئيسيًا في السياسة الخارجية لترامب بينما يسعى لإعادة انتخابه وعكس تغييرًا في الشرق الأوسط حيث تجاوزت المخاوف المشتركة بشأن العدو اللدود إيران إلى حد كبير الدعم العربي التقليدي للفلسطينيين".





وأشار مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إلى أن المزيد من الدول العربية قد تحذو حذو الإمارات قريبًا ، حيث يعتقد أن البحرين وسلطنة عمان هما الأقرب لإبرام مثل هذه الصفقات.



