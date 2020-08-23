AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قطر بين الأولويات.. كوشنر وبومبيو يقودان حملة ضغط أمريكية للتطبيع العربي مع إسرائيل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:53 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب سترسل اثنين من كبار المسؤولين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع في محاولة للاستفادة من "الزخم" الناجم عن الاتفاق "التاريخي" بين إسرائيل والإمارات.

ونقلت عن 3 دبلوماسيين قولهم إن وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر، يخططان لزيارات منفصلة متعددة الدول إلى المنطقة في الأيام المقبلة، لدفع "التقارب العربي الإسرائيلي" في أعقاب صفقة "إسرائيل - الإمارات".

وأضافت أنه من المتوقع أن يغادر بومبيو اليوم الأحد إلى إسرائيل والبحرين وعمان والإمارات وقطر والسودان، وفقًا للدبلوماسيين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن خط سير الرحلة لم يتم الانتهاء منه أو الإعلان عنه.

 وقال الدبلوماسيون إن كوشنر يعتزم المغادرة في وقت لاحق من الأسبوع متوجها إلى إسرائيل والبحرين وعمان والسعودية والمغرب.

وأضاف الدبلوماسيون إنه من غير المتوقع أن تسفر أي من الرحلتين عن إعلان عن انفراجة بشكل فوري، على الرغم من أن كليهما يهدف إلى إنهاء صفقة تطبيع واحدة على الأقل، وربما أكثر، مع إسرائيل في المستقبل القريب.

وتابعوا أن بومبيو يعتزم أيضا الاجتماع في قطر مع أعضاء طالبان لمناقشة محادثات السلام بين الأفغان والتي تعتبر أساسية لانسحاب القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان.

ولم يعلق البيت الأبيض ووزارة الخارجية على الرحلات المخطط لها، والتي ستأتي في الوقت الذي تكثف فيه الإدارة جهودها للضغط من أجل التطبيع العربي الإسرائيلي حتى بدون حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما تأتي في الوقت الذي اتخذت فيه الإدارة الخطوة المثيرة للجدل المتمثلة في إعادة جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وهو الأمر الذي دعمته إسرائيل ودول الخليج العربية علنًا.

وتابعت أن "الاتفاق التاريخي حقق انتصارًا رئيسيًا في السياسة الخارجية لترامب بينما يسعى لإعادة انتخابه وعكس تغييرًا في الشرق الأوسط حيث تجاوزت المخاوف المشتركة بشأن العدو اللدود إيران إلى حد كبير الدعم العربي التقليدي للفلسطينيين".

وأشار مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إلى أن المزيد من الدول العربية قد تحذو حذو الإمارات قريبًا ، حيث يعتقد أن البحرين وسلطنة عمان هما الأقرب لإبرام مثل هذه الصفقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق إسرائيل والإمارات خطوة كبيرة للأمام

البحرين ترحب باتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات

ضاحي خلفان عن اتفاق الإمارات وإسرائيل: في مصلحة الوطن والعرب والعالم

خبير عسكرى كويتي: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل قرار سيادى ويسحب البساط من تحت قطر

بعد تصريحات كوشنر.. محللون يكشفون عن الدول المتوقع تطبيعها مع إسرائيل بعد الإمارات

اتفاق لحقن الدماء.. إعلامية كويتية: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي نسف صفقة القرن بالكامل

ترشيحاتنا

نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

نائب جامعة بنها عن تسريب الامتحان مقابل الرشوة الجنسية: ليس لدينا ما نخفيه

أحمد جلال: أهداف الزمالك أمام الأهلي تُدرس .. فيديو

اللي عملته كارثة.. عماد متعب لـ مروان محسن: خد إجازة

علامة في اللسان تشير للإصابة بمرض السكر

التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج لقاء ‏القمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يدخن الشيشة أثناء قيادة السيارة في السعودية.. فيديو

مجزرة بحرية تروح ضحيتها طفلة صغيرة وإصابة 11 آخرين

من ارتفاع 650 قدما .. توم كروز يلقي بنفسه من فوق دراجة نارية مسرعة| صور