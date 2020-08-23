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رياضة

بعد تألقهم مع الفريق الأول.. الزمالك يجدد عقود 7 لاعبين ناشئين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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ملك موسى
قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجديد عقود 7 لاعبين من الناشئين اليوم الأحد.

يأتي ذلك  بعد ظهور المستويات المميزة التي قدمها اللاعبون الناشئون مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد مرتضى منصور أنه سوف يتم تعديل عقودهم بمقابل مادي جيد خلال الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات الجماعية بعد الفوز على الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدروي المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الاثنين استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية والعشرين.

وفاز الفريق الأبيض على الأهلي بثلاثية سجلها أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل ليرفع رصيده إلى 42 نقطة ويحتل وصافة الدوري.
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