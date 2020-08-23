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أخبار العالم

أزمة مالي.. الإيكواس: الرئيس المستقيل في وضع جيد.. ونسعى لحل يرضي الجميع

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:05 ص
وفد الإيكواس فى مالي
وفد الإيكواس فى مالي
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أمينة الدسوقى

التقى وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، بقيادة رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان، ، قادة المجلس العسكري فى مالي، والرئيس المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا.


وقال غودلاك جوناثان في تصريحات له عقب مباحثاته ووفده مع الطرفين فى مالي، إن كيتا في وضع "جيد"، وإن "المباحثات على ما يرام"، دون إعطاء تفاصيل بشأن مضمون اللقاءين المنفصلين، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأخبار الموريتانية.

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وأضاف رئيس مفوضية "الإيكواس" جان كلود كاسي برو إن "المباحثات جرت في مناخ منفتح جدا، ولمسنا رغبة في المضي قدما"، مضيفا أن "دور الإيكواس الأساسي هو مرافقة مالي، والحل الذي نسعى للتوصل له هو حل يرضي الماليين ويفيد دول المنطقة".


ومن المقرر أن تتواصل مباحثات وفد الإيكواس فى باماكو مع العسكريين، الذين وصف المتحدث باسمهم إسماعيل واغي اللقاءات ب"الجيدة".

وسيوسع وفد الوساطة مباحثاته لتشمل سفراء الدول الخمس دائمي العضوية بمجلس الأمن الدولي.

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