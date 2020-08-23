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أخبار البلد

معدلات الأمطار في تزايد .. لجنة إيراد نهر النيل في انعقاد مستمر لمتابعة موقف الفيضان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:59 ص
نهر النيل
نهر النيل
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أمل مجدي
واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر إجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار في النيل الأزرق. 

واستعرضت لجنه تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها كلًا من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة، من خلال النماذج الرياضية، وإستقراء النتائج وإستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه في مصر، و كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى 2021-2022 وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى أنه من المحتمل أن يكون أعلى من المتوسط و أن الوارد خلال أغسطس أعلى من نظيره في العام الماضي بالإضافه إلى أنه سوف يكون هناك مؤشر جيد عن حالة الفيضان  في نهاية سبتمبر .

جدير بالذكر  أنه يتم التنسيق على مدار الساعة بين مصر والسودان فى إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس.

وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتشير صور التنبؤ بسقوط الأمطار خلال الفترة من ( 22 إلى 24) أغسطس 2020 والتي يتبين منها ارتفاع معدل سقوط الأمطار.

ووجه الدكتور عبد العاطي اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر بأن تكون في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.
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