إصابات كورونا في الهند تتجاوز حاجز الـ 3 ملايين حالة

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد تجاوز 3 ملايين حالة، بعدما سجلت الهند أكبر زيادة يومية في العالم في عدد الحالات منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.





ووفقا لوسائل الإعلام الهندية، سجلت وزارة الصحة حتى الآن 3 ملايين و 44 ألفا و 940 حالة إصابة، بعد أن تم الإبلاغ عن 69239 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأظهرت بيانات وزارة الصحة وفاة 912 شخصا آخرين، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 56706 وفاة.





كما أبلغت الهند أيضا عن تعافي ما يقرب من 2ر2 مليون مصاب.





وأكدت الهند آخر مليون إصابة خلال 16 يوما فقط، والمليون السابقة خلال في 21 يوما.





وتأتي الهند في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، بعد الولايات المتحدة. الأمريكية والبرازيل.





وتم الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الهند نهاية شهر يناير الماضي، وارتفع معدل الإصابات منذ بدأت البلاد تخفيف الإغلاق على مراحل، بدءأ من منتصف مايو.





وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، أن هناك 3 لقاحات ضد فيروس كورونا في مراحل مختلفة من الاختبار في بلاده.



