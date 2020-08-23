ميدو: أحمد فتحي أهم لاعب في الأهلي حتى يوم رحيله

حلل أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الزمالك على الأهلي 1/3.

وغرد ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "چيرالدو لاعب جيد ولكنه غير مناسب للأهلي، بادچي تصرف مع كرة واحدة بشكل جيد وباقي الكرات التي وصلته تصرف معها بشكل سئ ولكن ربما يحتاج الى المزيد من الوقت ديانج لازم يلعب ٦ يقطع ويسلم الكورة بس!! فتحي اهم لاعيب في الاهلي حتى يوم رحيله لانه الوحيد القادر على اعادة شخصية".





وأضاف: "على فكره مفيش أي مشكلة أن مدرب يغلط في مباراة المهم انه يتعلم الدرس..ڤايلر غلط بتغيير طريقة اللعب اول مرة في ماتش كبير واكيد اتعلم ان اللاعب المصري ماينفعش تعمل معاه كده لانه ماعندوش اي مخزون من الوعي التكتيكي يسمحله انه يغير افكاره في ماتش كبير مرة واحدة".





وتابع: "الخطأ في الكرة طبيعي وأكبر مدربين العالم بتغلط لكن بتعترف بكده وبتعدل وما بتتكبرش..كارتيرون ذكي يعرف كيف يدير المباريات الكبيرة مابيفتيش بيعرف يتعامل مع اللاعبين نفسيا عمده مشروع بيبص على اللاعيبه الصغيره وبيطورهم..النهارده الاهلي عرف انه اتسرع بشكل كبير في قرار رحيل كارتيرون".