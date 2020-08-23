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رياضة

بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:59 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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يسري غازي
علق مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة على أحقية النادى الأهلي فى التقدم بشكوى ضد بيراميدز بداعي تطبيق قواعد اللعب النظيف بعد رحيل رمضان صبحي.


كان النادى الأهلي أعلن عن خروج رمضان صبحي من حساباته ورغبة اللاعب فى الانتقال إلى بيراميدز فى صفقة بقيمة ١٠٠ مليون جنيه في ٣ مواسم.


وقال المصدر ذاته إنه وفقا للوائح الفيفا والقوانين الدولية لا يحق للنادى الأهلي أن يشكو بيراميدز فى الهيئات الدولية والمطالبة بتطبيق قواعد اللعب النظيف.


وأضاف: "عدم جواز شكوى الأهلي نظيره بيراميدز فى الهيئات الدولية لكون التطبيق يجب أن يكون من قبل الاتحادات الأهلية".


واستطرد:" قواعد اللعب المالى النظيف ليس نظاما دوليا، وإنما بالأحرى هو نظام أوروبي ولا يوجد فى مصر لأن الاخيرة لم تطبق نظام الاحتراف ولا يوجد احتراف فى الأندية المصرية، والفيفا يصنف الدورى المصرى ضمن دورى الهواة وليس المحترفين".


وشدد على أن النادى الأهلى ليس له صفة فى صفقة رمضان صبحي لأن اللاعب ليس ملكه وإنما تابع إلى نادي هيدرسفيلد الإنجليزى.


وأوضح أن صفقة رمضان صبحي وانتقاله إلى بيراميدز لا تخضع لقواعد اللعب المالى النظيف لكون المشترى مصريا، منوها إلى أنه كان يخضع الى تلك القواعد فى حالة فى حالة كون المشترى للاعب إنجليزيا.
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