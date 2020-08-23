بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

علق مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة على أحقية النادى الأهلي فى التقدم بشكوى ضد بيراميدز بداعي تطبيق قواعد اللعب النظيف بعد رحيل رمضان صبحي.









كان النادى الأهلي أعلن عن خروج رمضان صبحي من حساباته ورغبة اللاعب فى الانتقال إلى بيراميدز فى صفقة بقيمة ١٠٠ مليون جنيه في ٣ مواسم.









وقال المصدر ذاته إنه وفقا للوائح الفيفا والقوانين الدولية لا يحق للنادى الأهلي أن يشكو بيراميدز فى الهيئات الدولية والمطالبة بتطبيق قواعد اللعب النظيف.









وأضاف: "عدم جواز شكوى الأهلي نظيره بيراميدز فى الهيئات الدولية لكون التطبيق يجب أن يكون من قبل الاتحادات الأهلية".









واستطرد:" قواعد اللعب المالى النظيف ليس نظاما دوليا، وإنما بالأحرى هو نظام أوروبي ولا يوجد فى مصر لأن الاخيرة لم تطبق نظام الاحتراف ولا يوجد احتراف فى الأندية المصرية، والفيفا يصنف الدورى المصرى ضمن دورى الهواة وليس المحترفين".









وشدد على أن النادى الأهلى ليس له صفة فى صفقة رمضان صبحي لأن اللاعب ليس ملكه وإنما تابع إلى نادي هيدرسفيلد الإنجليزى.







