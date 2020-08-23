بريانكا شوبرا تحيي ذكرى ميلاد والدها بهذا الفيديو .. هل تشبهه؟

أحيت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا ذكرى ميلاد والدها من خلال فيديو نشرته بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





والفيديو عبارة عن تكريم قدمه والد بريانكا شوبرا إليها وعلقت عليه قائلة :" من المفترض ان يكون اليوم عامك الـ 70 .. اشتقت اليك والدي".





واتضح من خلال الفيديو ان بريانكا شوبرا لا تشبه والدها بل هي أقرب إلي والدتها من حيث الملامح.





ووقعت النجمة الهندية العالمية "بريانكا شوبرا" على عقد تليفزيوني لمدة عامين مع منصة امازون، وحسب تصريحها أن هذا الاتفاق في إطار السعي منها لتقديم اعمال اكثر عن المرآة وبشكل يصل لجميع انحاء العالم.





وأكدت بريانكا شوبرا أنها تسعى باستمرار لأفكار جديدة ولا تريد أن تقتصر أعمالها على الترفيه.



