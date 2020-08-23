حصول هيونداي فينيو 2020 على جائزة اختبارات السلامة العالمية

حصلت السيارة فينيو موديل 2020 من شركة هيونداى العالمية على جائزة Top Safety Pick لعام 2020 من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS).





وأعلن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) أن السيارة فينيو 2020، والتى تعتبر كروس أوفر و أصغر طراز في عائلتها، قد حققت تقييم "متفوق" في اختبار تفادي الاصطدام مع المركبات سواءً في الفئة الأساسية أو الفئات الاختيارية، واختبار تفادي الاصطدام مع المشاة، بينما تمكنت الفئات الاختيارية من الحصول على تقييم "متفوق".





أما في اختبارات التصادم، فقد حصلت السيارة فينيو موديل 2020 على تقييم "جيد"، وحصلت المصابيح الأمامية طراز LED الاختيارية على تصنيف "مقبول"، إلا أن الأضواء القياسية حصلت على تقييم "هامشي" فقط بسبب ضعف الرؤية في المنعطفات، وبسبب تقييم "هامشي" لم تحصل السيارة فينيو موديل 2020، على جائزة Top Safety Pick +.





وتستمد السيارة هيونداي فينيو 2020 قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 121 حصان وعزم دوران 153 نيوتن-متر، مرتبطًا مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة متغير باستمرار CVT.





جدير بالذكر أن معايير جائزة Top Safety Pick لعام 2020 من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، قد تغيرت هذا العام، ووجب على الفائز الحصول على تقييم "جيد" في 6 اختبارات تصادم مختلفة.