AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

حصول هيونداي فينيو 2020 على جائزة اختبارات السلامة العالمية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:20 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

حصلت السيارة فينيو موديل 2020 من شركة هيونداى العالمية على جائزة Top Safety Pick لعام 2020 من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS).


وأعلن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) أن السيارة فينيو 2020، والتى تعتبر كروس أوفر و أصغر طراز في عائلتها، قد حققت تقييم "متفوق" في اختبار تفادي الاصطدام مع المركبات سواءً في الفئة الأساسية أو الفئات الاختيارية، واختبار تفادي الاصطدام مع المشاة، بينما تمكنت الفئات الاختيارية من الحصول على تقييم "متفوق".


أما في اختبارات التصادم، فقد حصلت السيارة فينيو موديل 2020 على تقييم "جيد"، وحصلت المصابيح الأمامية طراز LED الاختيارية على تصنيف "مقبول"، إلا أن الأضواء القياسية حصلت على تقييم "هامشي" فقط بسبب ضعف الرؤية في المنعطفات، وبسبب تقييم "هامشي" لم تحصل السيارة فينيو موديل 2020، على جائزة Top Safety Pick +.


وتستمد السيارة هيونداي فينيو 2020 قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 121 حصان وعزم دوران 153 نيوتن-متر، مرتبطًا مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة متغير باستمرار CVT.


جدير بالذكر أن معايير جائزة Top Safety Pick لعام 2020 من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، قد تغيرت هذا العام، ووجب على الفائز الحصول على تقييم "جيد" في 6 اختبارات تصادم مختلفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

تنافس أفخم سيارات في العالم.. مواصفات هيونداي فينيو 2020 hyundai venue الجديدة.. شاهد

هيونداي تطرح توسان 2021 hyundai tucson الجديدة في مصر .. صور

شاهد.. أكثر 5 سيارات أمانا في العالم حسب الاختبارات الأوروبية

تعرف على مواصفات أصغر سيارة كرو أفر من هيونداي

ترشيحاتنا

تداعيات القمة 120 .. خالد الغندور يهاجم مخرج لقاء القمة بسبب النشيد الوطني

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها والبط بـ 17.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب اليوم

تركيا توقع مع روسيا عقد صفقة شراء "صواريخ S-400" جديدة

علماء البيئة: تنبؤات باختفاء دول عظمى حال ارتفاع منسوب مياه البحار

بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

بإجراءات احترازية.. فتح جميع حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات غدا

AdvertisementS

فوازير مش فاهمها.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الأهلى بعد السقوط بثلاثية أمام الزمالك

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها والبط بـ 17.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب اليوم

حرائق غابات كاليفورنيا.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" في الولاية

شوبير يتغزل في الزمالك بعد اكتساحه الأهلي بثلاثية في الدوري الممتاز

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

صحيفة سعودية: المخابرات الحربية المصرية كلمة السر في حل الأزمة الليبية

بشرى سارة للمصريين بالإمارات.. تسهيل عودة من فقدوا وظائفهم إلي بلدانهم بعد انتهاء إقاماتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به

بالكمامات وبينهم زجاج فاصل.. نزلاء السجون يستقبلون الزيارات.. صور

من بينها الثوم.. جمال شعبان ينصح بأطعمة تمنحك الشعور بالسعادة وتقاوم الاكتئاب