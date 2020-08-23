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فن

بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:34 م
حجاج عبد العظيم فى
حجاج عبد العظيم فى افتتاح الكافيه
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أحمد إبراهيم
افتتح الفنان حجاج عبد العظيم مشروعا خاصا به عبارة عن كافيه الأمر الذى يتجه إليه عدد من الفنانين بجانب عملهم فى الفن. 

وحرص عدد من الفنانين على تهنئة ومساندة حجاج عبد العظيم والاحتفال معه بالافتتاح ولعل من أبرز هؤلاء النجوم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأحمد بدير وابراهيم السمان. 

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وقد انتهى حجاج عبد العظيم من تصوير دوره فى فيلم "مش انا" والذى يقوم ببطولته تامر حسنى وتاليف تامر حسنى واخراج سارة وفيق. 

يذكر أن حجاج عبد العظيم، شارك مؤخرًا بالجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية" على الهادى يا زبادي"، إخراج مصطفى فكري، وخاض بطولتها نسرين أمين ونبيل عيسى وحجاج عبد العظيم ومدحت تيخا، وإيناس مكي، واستطاع المسلسل أن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشة. 
بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به
بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به
بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به
بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به
بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به
بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به
بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به
بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به
بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به
بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به
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