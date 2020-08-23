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أخبار العالم

موسكو: سنعمل على إنتاج نحو 2 مليون جرعة من لقاح كورونا شهريًا حتى نهاية العام

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الأحد، إن روسيا ستعمل على إنتاج حوالي 2 مليون جرعة من لقاح كورونا شهريا بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف مانتوروف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - أن الحجم الشهري لإنتاج جرعات اللقاح سيزداد تدريجيا ليصل إلى 6 ملايين جرعة.

وشدد الوزير على ضرورة توفير الطلب المحلي ، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات التي تلقيناها، والنظر في توريد اللقاحات إلى الشركاء الأجانب.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أن إنتاج أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد، سيبدأ في موقعين، مركز "غمالي" وشركة "بينوفارم".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

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