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منتصف سبتمبر.. بشرى سارة بشأن موعد تسجيل صفر إصابات كورونا في مصر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، إن تسجيل مصر نسبا منخفضة بإصابات فيروس كورونا مؤشر هام للغاية.


وأوضح الدكتور أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسب الإصابات بكورونا التى تسجلها مصر حاليا تتوافق مع مؤشرات التوقعات التى أشارت إلى أن مصر ستسجل صفر إصابات بمنتصف سبتمبر.


وأضاف أن الحالات الخطيرة التى تحتاج لأسرة ورعاية وصلت إلى أقل مستوى متدنٍ له في الوقت الراهن.


وأكد استشاري الحساسية والمناعة أن خطة الدولة المصرية للتعامل مع أزمة كورونا هى الأنسب، خاصة مع كسر حاجز الإصابات لأقل من 100 إصابة.


ولفت إلى أنه بمجرد تسجيل مصر صفر وفيات أو إصابات فسيصبح هذا الفيروس مثل الإنفلونزا الموسمية العادية وكل هذا يلزم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة الطبية.
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