ارتفاع إصابات كورونا في إيران إلى 358 ألفاً و905 حالات

سجلت إيران اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الأحد 358 ألفاً و905 حالات، بعد تسجيل 2113 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأضافت سادات لاري أن خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 141 حالة وفاة جديدة وبذلك وصل عدد المتوفين في ايران بمرض "كوفيد-19" إلى 20642 شخصاً.





وأشارت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 309464 شخصا لغاية الان، كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و36 ألفاً و711 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی أنحاء البلاد حتى الآن.





وحذر نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، من وضع تفشي فيروس كورونا في إيران، مؤكدا أنه "ليس جيدا بالمطلق".





وبدوره، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن فيروس كورونا أضر باقتصاد إيران بنسبة 3 بالمائة، فيما تراجع اقتصاد الدول الكبرى بنسبة 20 بالمائة.





وأضاف روحاني خلال اجتماع الحكومة مع المرشد الأعلى، علي خامنئي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اليوم الأحد: