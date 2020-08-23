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أخبار العالم

الإجمالي يتخطى 80 ألفا .. الكويت تسجل 571 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الكويت، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 571 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 80528 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 515 حالة.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة،في وقت سابق اليوم، شفاء 537 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 72307 حالات.

وأوضح السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 97 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19»، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7706 حالات.

 وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2443 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 587567 فحصًا. 

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني من اجل المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
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