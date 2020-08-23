الفريق اللي كسبك ده خسر أمام متذيل الدوري.. نبيل الحلفاوى يعلق على فوز الزمالك

وقال نبيل : "الفريق اللي كسبك ده خسر أمام متذيل الدوري بسبب أخطاء الكوتش.. ولما كسبك طلعوا بالمدرب السما.. إحنا بنحكم بالقطعة.. أحكام قطاعي.

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وكان نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حول مباراة النادي الأهلي والزمالك التى انتهى الشوط الاول منها بفوز نادى الزمالك بهدف للا شيء.





وقال نبيل: "الزمالك ضيع فرصته إنه يخلص الماتش.