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فن

الفريق اللي كسبك ده خسر أمام متذيل الدوري.. نبيل الحلفاوى يعلق على فوز الزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:01 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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أحمد إبراهيم - شروق إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حول مباراة الاهلى والزمالك والتى انتهت امس بفوز الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد للنادى الاهلى. 

وقال نبيل : "الفريق اللي كسبك ده خسر أمام متذيل الدوري بسبب أخطاء الكوتش.. ولما كسبك طلعوا بالمدرب السما.. إحنا بنحكم بالقطعة.. أحكام قطاعي.

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وكان نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حول مباراة النادي الأهلي والزمالك التى انتهى الشوط الاول منها بفوز نادى الزمالك بهدف للا شيء. 

وقال نبيل: "الزمالك ضيع فرصته إنه يخلص الماتش.

وأضاف نبيل قائلا : "أنا ما همنيش الهدف.. اللي قلقني الهزة اللي حصلت بعد الهدف.. ده غير سوء الحظ اللي حصل قبل الهدف.

واوضح نبيل قائلا : "الدنيا هتتعدل في الشوط الثاني.. وليد مكان ديانج.
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