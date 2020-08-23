تعرف على سبب تأخر طرح السيارة لوتس إيفايا الكهربائية الخارقة.. صور

أعلنت شركة لوتس منذ فترة عن طرح السيارة إيفايا الخارقة الكهربائية في أواخر عام 2020، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد -19، قررت الشركة تأجيل هذا الموعد.





ووفقا لموقع "أوتوكار" العالمي، أكدت شركة لوتس أن السيارة إيفايا الخارقة الكهربائية لن تصل إلى الأسواق حتى النصف الأول من عام 2021.





وقال رئيس شركة لوتس فيل بوبهام، فى تصريحات صحفية رسمية: "لقد فقدنا 5 أشهر من الاختبارات، خاصة في القارة الأوروبية، وفاتنا اختبار الطقس الحار في إسبانيا، الأمر ليس بهذه البساطة مثل نقل كل شيء إلى اليمين كما يتعين عليك حجز المرافق وهناك طابور، خصوصًا مع وجود الجميع في نفس الأزمة".





وستصل قوة محرك السيارة إيفايا الخارقة الكهربائية إلى 2,000 حصان، علمًا بأن القوة الأصلية كانت 1,973 حصان، كما تم أيضًا إجراء تعديلات على الديناميكا الهوائية للسيارة.





بالإضافة إلى أنها ستنطلق من 0 إلى 100 كلم/سا خلال أقل من 3 ثوانٍ، ومن 0 إلى 200 كلم/سا في حوالي 6 ثوانٍ، ومن 0 إلى 300 كلم/سا في أقل من 9 ثوانٍ، وقدرت الشركة أن السرعة القصوى تتجاوز 322 كلم/سا، مع مدى كهربائي يصل إلى 400 كلم.





يذكر أن السيارة إيفايا الخارقة الكهربائية ستكون محدودة الإنتاج، حيث سيتم إنتاج 130 نسخة فقط لها، ويتراوح سعرها عند الطرح بين 1.5 و2 مليون يورو، حسب تصريحات الشركة الأخيرة.