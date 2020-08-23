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رياضة

أخطأ بخروج أزارو.. أحمد حسن: أجانب الأهلي لا يليقون به.. وبن شرقي أفضل صفقة للزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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إسراء أشرف
أشاد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، باللاعبين الأجانب في نادي الزمالك، وبصفة خاصة المغربي أشرف بن شرقي.

وقال أحمد حسن، عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "الأهلي لم يستقدم لاعبين محترفين بالمستوى الذي يليق به، والنادي الأحمر كان يمتلك لاعبا قويا وخرج إعارة وهو المغربي وليد آزارو بقرار من رينيه فايلر".

وأضاف: "الزمالك استطاع ضم مجموعة لاعبين مميزين، أضافوا شخصية مميزة للفريق الأبيض".

وواصل: "الأهلي كان يمتلك شخصية كبيرة داخل الملعب، والآن فريق الزمالك استطاع أن يكتسب الشخصية أيضا ولديه لاعبين جيدين، أصبح الزمالك لديه شخصية روح الفريق".

وتابع الصقر: "أشرف بنشرقي أفضل صفقة للزمالك من فترة طويلة، لاعب سريع ومهاري ومميز، وقادر على اللعب في أكثر من مكان، لديه حلول كثيرة، وإضافة قوية للزمالك".

وزاد: "فرجاني ساسي أيضا لعب بشكل جيد، وطريقة لعبه دائمًا تعتمد على اللعب بهدوء، وقادر على الخروج بالكرة بشكل أفضل، وبجواره طارق حامد".

وواصل: "محمد أوناجم لاعب جيد أيضا، وصنع الهدف الثالث، برؤية جيدة للمهاجم الشاب أسامة فيصل".


وأكمل: "الزمالك فقد نقاطا كثيرة في الموسم الحالي، ولو فاز في بعض المباريات كان شكل الدوري سيتغير تماما، والمنافسة كانت ستكون أقوى".

وأضاف: "كارتيرون طمع في الأهلي، ودفع بعناصر هجومية مثل أوناجم وكاسونجو في المباراة، ولعب محمد عبدالغني في الدفاع بعد اعتماد الأهلي على الكرات العالية".
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