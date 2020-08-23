في ذكرى ميلاده.. تعرف على مصير سيارة عزت أبوعوف المرسيدس الشهيرة.. فيديو وصور





ومن بين أكثر الأشياء التى رافقت أبو عوف لفترة طويلة و أصبحت علامة مميزة له، هى سيارته المرسيدس الحمراء النادرة، والتي يمتلكها عدد محدود جدًا من الأشخاص في مصر بينهم أخو البنات، حيث ظهر بها في فيلمي آيس كريم فى جليم مع الهضبة عمرو دياب ، و إسماعيلية رايح جاي مع ابن البلد محمد فؤاد.





وكان آخر ظهور لسيارة أبو عوف الشهيرة فى إعلان رمضاني "يلا نكمل لمتنا" لإحدى شركات المياه الغازية فى مصر عام 2014، كما ظهر معه أيضًا شقيقاته الأربع.









عزت أبو عوف هي من طراز Mercedes-Benz 280 SL موديل 1977، والتى تصدرت مواقع الإنترنت المختلفة فى الفترة الماضية بعد ظهور واحدة مماثلة لها تمامًا فى كليب "يا بلدنا يا حلوة" للنجم عمرو دياب ، و تبين أن السيارة المشاركة فى الإعلان مملوكة لطبيب أسنان شاب وهى مختلفة قليلًا عن سيارة أبو عوف، يهوي اقتناء السيارات الكلاسيكية يدعي "مراد ناشد"، وهى موديل Mercedes-Benz 380 SL موديل 1977. وللعلم فسيارة









ليظل السؤال المحير أين ذهبت سيارة أبو عوف الحمراء الشهيرة؟، وبعد بحث و تدقيق تبين أن السيارة الحمراء غيرت لونها و أصبحت مملوكة لطبيب آخر اشتراها من سيدة ألمانية متزوجة من مهندس مصري، وهو ما اتضح ضمن إحدى حلقات يوتيوبر متخصص فى السيارات يدعى ماجد.









وكانت المفاجأة أن سيارة الفنان الراحل عزت أبو عوف ليس حمراء اللون فى الأصل، فلونها الحقيقي "سيلفر" ولكن أبو عوف قرر تغيير لونها إلى الأحمر بأحد مراكز التعديلات المختصة بهذه النوعية من السيارات فى الإسكندرية، كما غير لون مقصورتها مرتين، الأولى إلى الأسود والثانية إلى الأبيض.









بالعودة مرة أخري لمصير السيارة المرسيدس الشهيرة كان قد قرر الفنان عزت أبوعوف بيعها لأحد المعارض واستبدالها بسيارة أخري، لتظل المرسيدس Mercedes-Benz 280 SL موديل 1977 متوقفة بهذا المكان، حتى شاهدتها سيدة ألمانية متزوجة ومقيمة فى مصر، فقررت شراءها لدرايتها بقيمة هذه السيارة التاريخية.









وهنا بدأ فصل جديد فى القصة، بعدما شاهد الطبيب محمد مجدي البربري سيارة أبو عوف بمنزل جارته عدة مرات، وبعد إلحاح طويل على زوجها المهندس المصري وافق على بيعها له بالرغم من عدم ولعه فى السابق بالسيارات الكلاسيكية.



وقال الطبيب محمد البربري إن حبه للسيارات الكلاسيكية من نوعية سيدان تعود لأن كل سيارة لها شخصيتها وطابعها الخاص، على عكس السيارات الحالية التى تشابه بعضها بشكل غير مسبوق، وهو الأمر الذى يرجح كفة السيارات الكلاسيكية على حد وصفه.









وكشف الدكتور البربري أن سيارة الدكتور عزت أبو عوف Mercedes-Benz 280 SL موديل 1977 التى اشتراها منذ 7 سنوات، استغرقت 4 سنوات كاملة لإعادة تجديدها بالكامل، كما حول ناقل سرعاتها من المانيوال إلى الأوتوماتيكي.









جدير بالذكر أن سيارة Mercedes-Benz 280 SL صدرت منذ 45 عامًا فى عام 1975 حتى عام 1981، وجاءت بمحرك مصنع يدويًا، مع نظام تعليق ذاتي التحكم بالارتفاع بالإضافة إلى قضبان مانعة للالتواء أمامية وخلفية ، و ترس تفاضلي خلفي محدود الانزلاق.









وتوفر Mercedes-Benz 280 SL نظام تكييف الهواء ، والتحكم في السرعة ، والقفل المركزي ، ونوافذ كهربائية ، ونظام تنظيف المصباح الأمامي.







