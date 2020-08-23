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محافظات

إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار والسيول بمنطقة أبو سمران بمركز بلبيس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:23 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه فى إطار استعدادت محافظة الشرقية لإستقبال موسم الشتاء ومواجهه الأمطار والسيول تقوم الأجهزة التنفيذية بأعمال انشاء خطوط لتصريف مياة الامطار  والسيول وخاصه بالمناطق التى تشهد تجمعات كبيره من المياه خلال موسم الشتاء  تفاديا لتراكمها مما  يؤدى الى تعطيل حركة المواطنين والسيارات.


كما كلف محافظ الشرقية بضرورة وضع خطه مبكره لايجاد حلول عاجله لمجابهه السيول وتراكم مياه الامطار وخاصه بالمناطق المنخفضه فى بعض مدن المحافظة.

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ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإجراء أعمال صيانة وتطهير لبالوعات الصرف الصحى وانشاء خطوط تصريف لمياه الامطار فضلا عن مراجعه صيانه سيارات الكسح  والمعدات المستخدمة فى شفط المياة لمواجهة اى احداث طارئة قد تحدث نتيجة تعرض المحافظة لموجة من  الطقس السئ وسقوط الامطار الغزيرة التى تصل الى حد السيول خلال فصل الشتاء القادم.


وفى هذا الاطار تابع اللواء سامي علام رئيس مركز و مدينة بلبيس إستمرار اعمال إنشاء خطوط تصريف لمياه الأمطار  بمنطقة أبو سمران استعدادا لمواجهة ايه تجمعات للمياه بتلك المنطقة الحيوية والتى تعد مدخل حيوي وهام  لمدينة بلبيس والتي تشهد  حركة مستمرة  للسيارات القادمة من القاهرة والعاشر من رمضان.

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