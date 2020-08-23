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محافظات

بتكلفة 105 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد مشروع إنشاء شبكة ومحطة رفع بقرية الروضة بفاقوس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء مشروع شبكة ومحطة رفع مياة الصرف الصحي بقرية الروضة بمركز فاقوس والمقام بتكلفة مبدئية  105 مليون جنيه  لخدمة ما يقارب من 45 ألف نسمة من أهالي قرية الروضة والقري المجاورة لها وللمساهمه في تقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظًا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.


وخلال جولته بالمشروع ، شدد المحافظ على الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالتوقيت المُحدد لنهو الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية ليمثل إضافة حقيقية في قطاع الصرف الصحي بمركز فاقوس، لافتًا إلي  أن مده تنفيذ المشروع  18 شهرًا طبقًا للتعاقد المُبرم مع الشركة المنفذة، ونسبه تنفيذ الأعمال بالمحطة تخطت ال 20%.

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كلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة فاقوس بالمتابعة المستمرة للمشروع وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المُحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.


أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة فاقوس مابين إنشاء محطات رفع ومعالجة وخطوط طرد وشبكات لخدمة 20 قرية ، وبتكلفة إجمالية مليار و867 مليون  جنيه، منوهًا بأن الدولة تولي اهتمامًا لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، واستكمالًا لتحسين منظومة البنية التحتية، بما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة في كافة القطاعات.

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