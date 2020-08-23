تصل إلى 238 ألف جنيه.. ننشر أسعار رينو لوجان فى مصر 2020

شهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب لعملاء جدد.
ويبحث المواطنون
عن الأسعار النهائية للشركات وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار السيارات من شركة
رينو طراز لوجان لسنة 2020 .
- مانيوال E1 موديل 2019 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 165,000 جنيه
- مانيوال E1 موديل 2021 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 169,000 جنيه
- مانيوال E2 موديل 2020 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 177,000
جنيه
- مانيوال E2 موديل 2019 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 177,000 جنيه
- مانيوال E2 موديل 2021 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 183,000
جنيه
- اوتوماتيك E1 موديل 2019 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 188,000 جنيه
- اوتوماتيك E1 موديل 2020 بقوة 1600 CC بسعر
يصل الى 188,000 جنيه
- اوتوماتيك E1 موديل 2021 بقوة 1600 CC بسعر
يصل الى 193,000 جنيه
- اوتوماتيك E2 موديل 2019 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 199,000 جنيه
- اوتوماتيك E2 موديل 2020 بقوة 1600 CC وبسعر
يصل الى 199,000
جنيه
- اوتوماتيك E2 موديل 2021 بقوة 1600 CC بسعر
يصل الى 203,000 جنيه
- اوتوماتيك E3 موديل 2020 بقوة 1600 CC بسعر
يصل الى 212,000 جنيه
- اوتوماتيك E3 موديل 2021 بقوة 1600 CC بسعر
يصل الى 216,000 جنيه
- أوتوماتيك BLACK
EDTION موديل 2019 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 222,000 جنيه
- اوتوماتيك E3 / BLACK
EDTION موديل 2020 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 222,000 جنيه
- اوتوماتيك E3 / BLACK EDTION موديل 2021 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 229,500 جنيه
- اوتوماتيك هاى لاين FL موديل 2019 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 238,000
جنيه