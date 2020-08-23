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سيارات

تصل إلى 238 ألف جنيه.. ننشر أسعار رينو لوجان فى مصر 2020

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

شهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب لعملاء جدد.

 

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار السيارات من شركة رينو طراز لوجان لسنة 2020 .

 

- مانيوال E1 موديل 2019 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 165,000 جنيه

 


 

- مانيوال E1 موديل 2021 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 169,000 جنيه

سعر ومواصفات رينو لوجان 2021 - ايجي كار


- مانيوال E2 موديل 2020 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 177,000 جنيه

 

- مانيوال E2 موديل 2019 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى  177,000 جنيه

 

- مانيوال E2 موديل 2021 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 183,000 جنيه

 

- اوتوماتيك E1 موديل 2019 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 188,000 جنيه

 

Renault Logan


- اوتوماتيك E1 موديل 2020 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى  188,000 جنيه

 

- اوتوماتيك E1 موديل 2021 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى  193,000 جنيه

 

- اوتوماتيك E2 موديل 2019 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 199,000 جنيه

 

- اوتوماتيك E2 موديل 2020 بقوة 1600 CC وبسعر يصل الى 199,000 جنيه

 رينو لوجان 2021


- اوتوماتيك E2 موديل 2021 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 203,000 جنيه

 

- اوتوماتيك E3 موديل 2020 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 212,000 جنيه

 

- اوتوماتيك E3 موديل 2021 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 216,000 جنيه

 

- أوتوماتيك BLACK EDTION موديل 2019 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 222,000 جنيه

 Logan


- اوتوماتيك E3 / BLACK EDTION موديل 2020 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 222,000 جنيه

 

- اوتوماتيك  E3 / BLACK EDTION موديل 2021 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 229,500 جنيه

 

- اوتوماتيك هاى لاين FL موديل 2019 بقوة 1600 CC بسعر يصل الى 238,000 جنيه

 

تصل إلى 238 ألف جنيه.. ننشر أسعار رينو لوجان فى مصر 2020
تصل إلى 238 ألف جنيه.. ننشر أسعار رينو لوجان فى مصر 2020
تصل إلى 238 ألف جنيه.. ننشر أسعار رينو لوجان فى مصر 2020
تصل إلى 238 ألف جنيه.. ننشر أسعار رينو لوجان فى مصر 2020
تصل إلى 238 ألف جنيه.. ننشر أسعار رينو لوجان فى مصر 2020
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