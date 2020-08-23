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رياضة

يغيب 8 أسابيع عن الملاعب.. محمد عبدالشافي يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:33 م
محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
يغادر محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستشفى مساء اليوم بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة نتيجة إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام اللاعب بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب فريق الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب لمدة ثمانية أسابيع مبدئيا بسبب الإصابة الصعبة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام الأهلي، ومن المقرر أن يكون عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق في المباريات المقبلة على أن يتم تجهيز حاتم محمد ظهير فريق الشباب للاعتماد عليه.
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