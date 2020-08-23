يغيب 8 أسابيع عن الملاعب.. محمد عبدالشافي يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة

يغادر محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستشفى مساء اليوم بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة نتيجة إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقام اللاعب بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب فريق الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.
ومن المقرر أن يغيب اللاعب لمدة ثمانية أسابيع مبدئيا بسبب الإصابة الصعبة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام الأهلي، ومن المقرر أن يكون عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق في المباريات المقبلة على أن يتم تجهيز حاتم محمد ظهير فريق الشباب للاعتماد عليه.