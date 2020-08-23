يغيب 8 أسابيع عن الملاعب.. محمد عبدالشافي يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة

يغادر محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستشفى مساء اليوم بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة نتيجة إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقام اللاعب بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب فريق الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.



