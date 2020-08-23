بعد تصريحات وزير النقل.. موجة غضب من نواب الصعيد بسبب اتجاه منع وصول قطارات الوجه القبلي للقاهرة.. ويؤكدون: تمييز سلبي يخالف الدستور

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب منع وصول قطارات الصعيد إلى القاهرة

نائب: عدم وصول قطارات الصعيد تمييز سلبي

مقترح بتأخير قرار منع وصول قطارات الصعيد إلى القاهرة لما بعد الانتقال للعاصمة الإدارية









طالب عدد من النواب بعدم تفعيل التصريحات التي أدلى بها وزير النقل بشأن عدم وصول قطارات الصعيد إلى محطة رمسيس.





واعتبر النواب أن القرار يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد، ويحملهم أعباء كثيرة، من بينها، بُعد المسافة عن العاصمة.





جاء ذلك على خلفية وزير النقل، كامل الوزير، الذي أكد على ضرورة تخفيف الزحام بمحطة مصر برمسيس، وذلك بنقل قطارات الصعيد إلى منطقة الجيزة، وهو ما يتم الآن بإنشاء المحطة ببشتيل، وهي منطقة مخدومة بـ4 طرق (السودان- محور الزمر- ش المطار – محور 26 يوليو) مضيفا أن بها مولًا تجاريًا كبيرًا وورشًا ومناطق استثمارية وروعي في تصميمها الشكل الفرعوني.





وأشار إلى أنَّ قطارات الصعيد لن تذهب لرمسيس مرة أخرى، وأكد أنه يتمّ إنشاء مجمع متكامل بجوار المحطة، وذلك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.





في البداية، أعلن النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عن تقدمه ببيان عاجل، غدا، الإثنين، لتعطيل قرار وزير النقل بشأن منع وصول قطارات الصعيد إلى القاهرة.





وقال النائب محمد الغول، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن تصريحات وزير النقل بشأن عدم وصول قطارات الصعيد إلى محطة مصر، يخالف المادة التاسعة من الدستور المصري، والتي تنص على: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".





وأضاف عضو مجلس النواب، أن القرار يحمل نوع من التمييز السلبي ضد أهالي الصعيد، مطالبا الحكومة بوقف القرار.





وأشار نائب قنا إلى أن القرار يخالف توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصعيد، الذي قدم الكثير لمصر.





كما طالب النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بتأجيل قرار وزارة النقل بشأن عدم وصول قطارات الوجه القبلي إلى محطة رمسيس واستبدالها بمحطة جديدة "محطة بشتيل".





وقال النائب إبراهيم نظير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن عدم ربط قطارات الصعيد بالعاصمة، يخلق شعور لدى سكان الصعيد بوجود تفرقة وتمييز، مناشدا وزارة النقل بمراجعة القرار.





وأضاف عضو مجلس النواب أنه إذا كان الغرض من عدم وصول قطارات الصعيد إلى القاهرة، لتقليل الزحام، فإنه يمكن الانتظار لما بعد الانتقال للعاصمة الإدارية، حيث إن الزحام سيقل إلى درجة كبيرة، ويمكن مراجعة القرار.





في السياق ذاته، وجه النائب أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو بأسوان طلب إحاطة عاجل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس لمناقشته في حضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ووزير النقل بشأن تصريحات وقرار وزير النقل والمواصلات بمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس.





وقال النائب أحمد سعد درويش في طلب الإحاطة إن القرار يحمل المواطنين أعباء ماليه وجسدية إضافية، وهم قادمين من مسافة طويلة، ويتساوى في ذلك الراغبين فى النزول للقاهرة أو المسافرين إلى محافظات الوجه البحري وخاصة معظم المسافرين من اهل الصعيد هم المرضى وكبار السن الذين ياتون للعلاج مما يؤدى الى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة السفر لمدة 14 ساعة سفر .



