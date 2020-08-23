بعد إصابة الزمالك.. نجاح جراحة الرباط الصليبي لمدافع الاتحاد السكندري

أجري محمد انور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري جراحة الرباط الصليبي بنجاح بعد أن تعرض للإصابة خلال مواجهة نادي الزمالك في الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي "1-1".
ويغيب محمد انور مدافع زعيم الثغر عن الملاعب فتره لا تقل عن ٦ أشهر.
وحرص مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على الإطمئنان على اللاعب عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي صباح اليوم لرفع معنوياته والعودة إلي صفوف الفريق من جديد.
ودعم طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري محمد أنور عقب نجاح جراحة الرباط الصليبي .
ويواجه مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره وادي دجلة باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الممتاز .