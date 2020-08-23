استقرار أسعار الذهب بمصر في ختام تعاملات اليوم الأحد

سجل سعر الذهب بـ مصر في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-8-2020؛ استقرارا بعد أن انخفضت قيمته في تعاملات أمس السبت بمعدل 6 جنيهات لدي محال الصاغة.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 854 جنيها في محلات الصاغة.





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وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة إلى 976 جنيها.





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو732 جنيها.





ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 569 جنيها.





ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6832 جنيها، وكيلو الذهب نحو 976 ألف جنيه.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



