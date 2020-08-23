AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب بمصر في ختام تعاملات اليوم الأحد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:31 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
سجل سعر الذهب بـ مصر في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-8-2020؛ استقرارا بعد أن انخفضت قيمته في تعاملات أمس السبت بمعدل 6 جنيهات لدي محال الصاغة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 854 جنيها في محلات الصاغة.

اقرأ أيضا:
أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 23-8-2020.. فيديو

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة إلى 976 جنيها.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو732 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 569 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6832 جنيها، وكيلو الذهب نحو 976 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

و تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم

عيار 21 بـ 794 جنيهات.. استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات

ارتفاع أسعار الذهب جنيهين في ختام تعاملات اليوم

استقرار الذهب في بداية تعاملات اليوم

ارتفاع أسعار الذهب جنيها واحدا في ختام التعاملات

الذهب مستقر في نهاية تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

شاهد.. نجاة مواطن والبحث عن اثنين آخرين أسفل أنقاض منزل طنطا المنهار.. صور

براتب خيالي.. بيراميدز يقترب من ضم مهاجم المنتخب المغربي

شاهد.. هيدي كرم تكشف مكان التاتو الخاص بها وتفاصيله

القومية للتأمين الاجتماعي: 60 ألف مستفيد جديد من العلاوات الخمس الشهر المقبل

المسماري: ميليشيات السراج تجهز لمهاجمة الجيش الليبي في سرت والجفرة ..فيديو

السفير الروسي بالقاهرة يكشف عن تدخل موسكو لتسوية أزمة سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة.. شاهد| شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة

3 علامات تشير للإصابة بـ حساسية الطعام.. اكتشفها

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالماء يوميا