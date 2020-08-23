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أخبار العالم

يسري على منشآت القطاع الخاص.. قرار سعودي بتوطين المهن الهندسية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:08 م
وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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محمود نوفل
أكد ناصر الهزاني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار توطين المهن الهندسية يوفر فرصًا وظيفية لجميع المهندسين السعوديين الباحثين عن عمل، الذين سجلوا بياناتهم في نظام جدارة ومنصة طاقات.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، مع وضع حد أدنى للأجور.

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيان لها، أن هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية.

وقال البيان في حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيًا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
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