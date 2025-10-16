علاقة سامة.. كيم كارداشيان تكشف أسرار طلاقها من كانييه ويست

كشفت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان قلبها للحديث بصراحه عن حياتها العاطفية بعد طلاقها من مغني الراب كانييه ويست كاشفه عن معاناتها هلال الزواج و الظروف الصعبة التي دفعتها لاتخاذ قرار الانفصال حفاظاً علي نفسها و أطفالها

كيم كارداشيان تتحدث عن العلاقات السامة

قالت كيم كارداشيان في أول ظهور لها في برنامج البودكاست الشهير " call her Daddy" أنها أصبحت أكثر وعيا و نضجا في علاقاتها بعد الطلاق ، مؤكدة أنها لم تدخل في أي علاقة سامة بعد ذلك الوقت.

وأضافت " انا شخص يغفر بسهولة ، لكن مع التقدم في السن لا يمكنك الاستمرار في تحمل الامور المؤذية ولا تملك الوقت لذلك.

تابعت كيم كارداشيان خلال الحلقة غمزمحاولاتها المتكررة لإنقاذ زواجها ، موضحة أنها سعت الي دعم وست خلال الأزمة النفسية قائلة " عندما يمر شخص بأول إنهيار نفسي له ، ترغب في أن تكون داعماً له و لكن يصبح الأمر مؤلما حين لا يكون الطرف الآخر مستعداً للتغير.

و أوضحت كيم كارداشيان أن غياب الامان العاطفي و المالي كان من الأسباب.

يذكر أن طلاق كيم من كانييه ويست تم رسمياً في نوفمبر 2022 بعد زواج استمر منذ مايو 2014 و كانت علاقتهما الجدية بعد الإنفصال مع الممثل بيت ديفيدسون بين أكتوبر 2021 و أغسطس 2022.



يذكر أن كشفت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، والبالغة من العمر 44 عامًا، عن خضوعها لعلاج بالخلايا الجذعية للتخلص من آلام شديدة استمرت لعامين كاملين، نتيجة حادث أثناء رفع الأثقال، وأوضحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة جاءت بعد أن فشلت جميع العلاجات التي جربتها في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما نشره مواقع أجنبية.

حركة خاطئة

أشارت كيم إلى أن إصابتها كانت بسبب حركة خاطئة أثناء ممارسة رفع الأثقال، ما أدى إلى تمزق في الكتف تسبّب في ألم مُنهك، وبعد رحلة طويلة من البحث عن العلاج، قررت السفر إلى المكسيك للحصول على جلسة علاج باهظة الثمن بالخلايا الجذعية، مؤكدة أن النتائج كانت فورية، حيث استعادت كامل نطاق الحركة وعاد كتفها إلى طبيعته.