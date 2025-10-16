قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن
دعاء الرزق في جوف الليل.. لا تفوت وقت الإجابة من الثلث الأخير
المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
قلق دولي.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد انقلاب عسكري
الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
إسرائيل تقلص مساعدات غزة رغم الهدنة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علاقة سامة.. كيم كارداشيان تكشف أسرار طلاقها من كانييه ويست

كيم كارداشيان تكشف أسرار طلاقها من كانييه ويست
كيم كارداشيان تكشف أسرار طلاقها من كانييه ويست
أوركيد سامي

كشفت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان قلبها للحديث بصراحه عن حياتها العاطفية بعد طلاقها من مغني الراب كانييه ويست كاشفه عن معاناتها هلال الزواج و الظروف الصعبة التي دفعتها لاتخاذ قرار الانفصال حفاظاً علي نفسها و أطفالها

كيم كارداشيان تتحدث عن العلاقات السامة

قالت كيم كارداشيان في أول ظهور لها في برنامج البودكاست الشهير " call her Daddy" أنها أصبحت أكثر وعيا و نضجا في علاقاتها بعد الطلاق ، مؤكدة أنها لم تدخل في أي علاقة سامة بعد ذلك الوقت.

وأضافت " انا شخص يغفر بسهولة ، لكن مع التقدم في السن لا يمكنك الاستمرار في تحمل الامور المؤذية ولا تملك الوقت لذلك.

تابعت كيم كارداشيان خلال الحلقة غمزمحاولاتها المتكررة لإنقاذ زواجها ، موضحة أنها سعت الي دعم وست خلال الأزمة النفسية قائلة " عندما يمر شخص بأول إنهيار نفسي له ، ترغب في أن تكون داعماً له و لكن يصبح الأمر مؤلما حين لا يكون الطرف الآخر مستعداً للتغير.

و أوضحت كيم كارداشيان أن غياب الامان العاطفي و المالي كان من الأسباب.

يذكر أن طلاق كيم من كانييه ويست تم رسمياً في نوفمبر 2022 بعد زواج استمر منذ مايو 2014 و كانت علاقتهما الجدية بعد الإنفصال مع الممثل بيت ديفيدسون بين أكتوبر 2021 و أغسطس 2022.


يذكر أن كشفت كيم كارداشيان،  نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، والبالغة من العمر 44 عامًا، عن خضوعها لعلاج بالخلايا الجذعية للتخلص من آلام شديدة استمرت لعامين كاملين، نتيجة حادث أثناء رفع الأثقال، وأوضحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة جاءت بعد أن فشلت جميع العلاجات التي جربتها في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما نشره مواقع أجنبية.

حركة خاطئة
أشارت كيم إلى أن إصابتها كانت بسبب حركة خاطئة أثناء ممارسة رفع الأثقال، ما أدى إلى تمزق في الكتف تسبّب في ألم مُنهك، وبعد رحلة طويلة من البحث عن العلاج، قررت السفر إلى المكسيك للحصول على جلسة علاج باهظة الثمن بالخلايا الجذعية، مؤكدة أن النتائج كانت فورية، حيث استعادت كامل نطاق الحركة وعاد كتفها إلى طبيعته.

اخبار الفن نجوم الفن كيم كارداشيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

بالصور

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

رقم قياسي جديد.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 2.1 مليون سيارة عالميا في سبتمبر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

فيديو

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد