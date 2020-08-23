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محافظات

أهالي العامرية في الجيزة يطالبون بإصلاح كوبري القرية الوحيد قبل حدوث كارثة.. شاهد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:35 م
الكوبري
الكوبري
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أحمد زهران
ناشد أهالى قرية العامرية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس محمد عبدالسلام وكيل وزارة الري بالجيزة ، بالتدخل السريع لحل مشكلة إنهيار جزء من الكوبري الوحيد الرابط للقرية بمدينة العياط .

قال محمود سمير، معلم وأحد أهالي القرية، أن كوبري قرية العامرية هو المنفذ الوحيد لأهالي القرية، لأنهم يستخدمونه للعبور منه لقضاء كافة احتياجاتهم اليومية والضرورية، وبدونه يصبح أهالي القرية بمعزل ومنفى عن باقي المدينة .

وأضاف سمير، أن الكوبري حدث له انهيار أحد اجزائه، أثناء تطهير مصرف المحيط الواقع أسفل الكوبري، من جانب أحد المقاولين المتعاقدين مع إدارة الصرف والري بالجيزة .

فيما قال أحمد محمد، أحد سكان القرية، أن الكوبري معرض للانهيار في أي لحظة، ما ينذر بكارثة لاستمرار الأهالي في استخدامه لأنه شريان الحياة لهم، والمعبر الوحيد الموجود بالقرية.

وطالب أهالي القرية المسئولين بسرعة التحرك من أجل إصلاح وتطوير الكوبري قبل حدوث كارثة بانهياره كاملا.

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أهالي العامرية في الجيزة يطالبون بإصلاح كوبري القرية الوحيد قبل حدوث كارثة.. شاهد
أهالي العامرية في الجيزة يطالبون بإصلاح كوبري القرية الوحيد قبل حدوث كارثة.. شاهد
أهالي العامرية في الجيزة يطالبون بإصلاح كوبري القرية الوحيد قبل حدوث كارثة.. شاهد
أهالي العامرية في الجيزة يطالبون بإصلاح كوبري القرية الوحيد قبل حدوث كارثة.. شاهد
أهالي العامرية في الجيزة يطالبون بإصلاح كوبري القرية الوحيد قبل حدوث كارثة.. شاهد
أهالي العامرية في الجيزة يطالبون بإصلاح كوبري القرية الوحيد قبل حدوث كارثة.. شاهد
أهالي العامرية في الجيزة يطالبون بإصلاح كوبري القرية الوحيد قبل حدوث كارثة.. شاهد
أهالي العامرية في الجيزة يطالبون بإصلاح كوبري القرية الوحيد قبل حدوث كارثة.. شاهد
أهالي العامرية في الجيزة يطالبون بإصلاح كوبري القرية الوحيد قبل حدوث كارثة.. شاهد
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