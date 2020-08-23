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محافظات

بتكلفة 470 مليون جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يمول 6 آلاف مشروع في الوادي الجديد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:34 م
محمود سبع، مدير عام
محمود سبع، مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات
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منصور ابوالعلمين
أعلن محمود سبع، مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمحافظةالوادي الجديد ، اليوم الأحد، عن ضخ 470 مليون جنيه لتمويل عدد 6 آلاف مشروع متنوع للشباب وفرت 18 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2014 وحتى الآن. 

أكد سبع، أن تلك المشروعات استفاد منها الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، كما أن الجمعيات الأهلية جرى توقيع بروتوكولات باستثمارات بلغت 28 مليون جنيه لمساعدة الجمعيات الأهلية في إقامة مشروعات صغيرة للشباب خاصة بالقرى.

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وفي ذات السياق أعلن محمود سبع، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن دراسة لإقامة مشروع محطات وقود للغاز الطبيعي للمركبات. 

وأوضح سبع، أن الجهاز يعكف حاليًا على تقديم قروض ميسرة لأصحاب المصانع والسيارات لتعميم استخدام الغاز بعد أن أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، بأن وزارة البترول تتولى توفير الغاز الصب اعتبارًا من العام المقبل بمركزي الخارجة والداخلة بصفة مبدئية.
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