الأوقاف توزع 7 أطنان من لحوم الأضاحي في 4 محافظات

انطلقت أربع سيارات اليوم، الأحد، تحمل لحوم أضاحي الأوقاف إلى محافظات : (القاهرة – الفيوم – المنيا – بني سويف)، بواقع (4) أطنان لكل من محافظة (الفيوم وبني سويف والمنيا) و(3) أطنان لمحافظة (القاهرة)، لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي .





وأكدت غرفة العمليات بالأوقاف عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.





كما توزع وزارة الأوقاف غدًا (13) طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (المنوفية والإسماعيلية والبحر الأحمر والوادي الجديد والبحيرة)، بواقع (3) أطنان لكل من محافظات : (المنوفية والبحيرة والإسماعيلية) و(2) طن لمحافظة (البحر الأحمر والوادي الجديد )، للأسبوع الثالث على التوالي، وياتي هذا في ضوء الإسهام المجتمعي.



