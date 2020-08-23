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مجدي الهواري: أحمد عز صاحب فكرة تكريم مؤمن زكريا بمسرحية علاء الدين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:29 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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حمزة شعيب
قال المخرج مجدي الهواري، مخرج مسرحية علاء الدين، إن الفنان أحمد عز، صاحب فكرة تكريم مؤمن زكريا أثناء عرض المسرحية.

وأضاف "الهواري"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، "لم يكن هناك تخطيط لخروج مؤمن على المسرح ولكن الجمهور هو من طلب ذلك بالنداء".

وتابع مخرج مسرحية علاء الدين، "الفنان أحمد عز، بموقف إنساني مشرف، اقترح فكرة حضور مؤمن للمسرحية، وبالفعل توجهت أنا بالدعوة للاعب الأهلي وأسرته لحضور العرض".

وأكد أن "مؤمن زكريا يستحق الدعم والدعاء حتى يعبر هذه المحنة ولو بموقف إنساني".

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