إصابة ١٠ أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب ١٠ أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر إنقلاب سيارة سيرفيس، على الطريق الصحراوي بالكيلو ١٠٧ اتجاه القاهره بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب" توناية"، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، والفحص تبين انقلاب سيارة توناية بالكيلو 107 الصحراوي اتجاه القاهرة وأسفر الحادث عن 10 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي.



