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حوادث

إصابة ١٠ أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:39 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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البحيرة : قسم المحافظات
أصيب ١٠ أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر إنقلاب سيارة سيرفيس، على الطريق الصحراوي بالكيلو ١٠٧  اتجاه القاهره بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. 

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب" توناية"، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، والفحص تبين انقلاب سيارة توناية بالكيلو 107 الصحراوي اتجاه القاهرة وأسفر الحادث عن 10 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي.

والمصابون هم كل من:" ملك عبد الرحمن عبد الصبور، 16 عامًا، معاذ عبد الرحمن عبد الصبور، 13 عامًا، أحلام عبد الرؤوف علي، 45 عامًا، يوسف علي حسن، 13 عامًا، فرح محمد عبد الرؤوف، 11 عامًا، عبد الرؤوف محمد عبد الروؤف، 15 عامًا، محمد عبد الرؤوف علي، 13 عامًا، أميرة سيد عبد الجواد، 40 عامًا، عبير عبد الرؤوف علي، 48 عامًا، أشجان عبد الرؤوف علي، 53 عامًا، وتم إجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم وتحررت المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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