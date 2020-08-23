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حوادث

شاهد.. نجاة مواطن والبحث عن اثنين آخرين أسفل أنقاض منزل طنطا المنهار.. صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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أحمد على

تمكنت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع اللجان الشعبية من الأهالي، من إنقاذ حياة شخص، وجارٍ التنقيب للبحث عن اثنين آخرين فى واقعة انهيار منزل سكني بمنطقة حافظ وهبي بطول شارع طه الحكيم بنطاق حي أول طنطا.


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كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي المنطقة عن انهيار منزل سكني مكون من 3 طوابق.


وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبرفقته نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، لموقع انهيار جزء من منزل بحاره حافظ وهبي من شارع طه الحكيم.


وجارٍ البحث عن المصابين تحت الإنقاذ من خلال رجال الحماية المدنية.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شاهد.. نجاة مواطن والبحث عن اثنين آخرين أسفل أنقاض منزل طنطا المنهار.. صور
شاهد.. نجاة مواطن والبحث عن اثنين آخرين أسفل أنقاض منزل طنطا المنهار.. صور
شاهد.. نجاة مواطن والبحث عن اثنين آخرين أسفل أنقاض منزل طنطا المنهار.. صور
شاهد.. نجاة مواطن والبحث عن اثنين آخرين أسفل أنقاض منزل طنطا المنهار.. صور
شاهد.. نجاة مواطن والبحث عن اثنين آخرين أسفل أنقاض منزل طنطا المنهار.. صور
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