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سيارات

طريقة ذكية لإعادة حزام الأمان "المعلق" لمكانه بعد الاستعمال

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:01 ص
طريقة ذكية لإعادة
طريقة ذكية لإعادة حزام الامان "المعلق" لمكانه بعد الاستعمال
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منة الله عبد الحميد
يلعب حزام الأمان دورًا هامًا في حماية الأفراد وضمان عوامل الحماية والأمان، ولكن هناك بعض المشاكل التي يواجها السائقين وهي عدم التحكم فيه بعد استخدام بالشكل الامثل إلا بعد التدخل باليد. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز الخطوات التي تساعدك على التغلب على مشكلة حزام الأمان "المعلق". 

1-قم بتجربة حزام الأمان بعد الاستعمال وإذ لاحظت عدم إعادته لمكانه بطريقة مناسبة اتبع بعض الخطوات السهلة. 

2-ضع "مشمع على المقعد واحضر وعاء به ماء جاري وصابون سائل وقم بتثبيت مجرى حزام الأمان بمشبك للتحكم فيه. 

3-قم بفرك حزام الامان جيدًا عدة مرات متتالية. 


4-قم بتغيير المياه وإعادة التجربة مرة أخرى. 

5-اترك حزام الأمان يجف في الشمس لمدة ساعتين، وقم بتجربته مرة أخرى وستلاحظ الفرق. 

المشكلة الحقيقة تكمن في عدم نظافة حزام الأمان فالأتربة والرواسب تتراكم عليه وتمنع دخوله في المجرى المخصص له، لذلك ينصح باتباع هذه الخطوات لتفادي تلك المشكلة وعدم حدوثها مرة أخرى.    

 
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