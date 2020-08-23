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محافظ بورسعيد ينعى الفدائية علية الشطوي إحدى فدائيات بورسعيد خلال العدوان الثلاثي 1956 على مصر.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:39 م
الفدائية علية الشطوي
الفدائية علية الشطوي
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محمد حليم قنديل
نعي اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد ببالغ الحزن والآسي وفاة الفدائية البطلة علية الشطوي أحدي فدائيات مدينة بورسعيد الباسلة وابطالها خلال العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956.

وأضاف اللواء عادل الغضبان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الفدائية علية الشطوي كانت شئ عظيم لبورسعيد ومصر بأكملها.

وتابع محافظ بورسعيد أننا بنخلد أسم الفدائية ونخلد ذكراها علي أحد شوارع مدينة بورسعيد حتي تكون قدوة لشباب بورسعيد. 

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن الفدائية علية الشطوي كانت تساعد في نقل السلاح للفدائيين خلال العدوان الثلاثي علي مصر، مشيرا إلي أنها كانت تساهم بشكل كبير جدا في إخفاء الفدايين حتي لا يتم القبض عليهم من قبل القوات المحتلة.

وأشار إلي أن الفدائية علية الشطوي كانت تقدم الدعم الفني واللوجيستي للفدائيين وكانت تعمل علي تدريب الفدائيين علي مقاومة قوات الاحتلال.
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