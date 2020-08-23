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بينه وبين الأوفسايد ربع فدان.. أحمد موسى: مروان محسن من عجائب الدنيا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:43 م
مروان محسن من مباراة
مروان محسن من مباراة القمة
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حمزة شعيب
تقدم الإعلامي أحمد موسى، بالتهنئة لجمهور و لاعبي نادي الزمالك بالفوز الكبير على النادي الأهلى بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لا دى أول مباراة ولا دى آخر مباراة ومازال الأهلي في المركز الأول والزمالك في المركز الثاني وبينا 14 نقطة، وباقي 3 نقط بتوع الإتوبيس".

وأردف:" الأهلى لم يكن في أسوأ حالاته وفي مباراة القمة الحظ عانده".

وعلى جانب آخر، هاجم الإعلامي احمد موسى مهاجم الأهلى مروان محسن، قائلا:" ده العجيبة الـ 8 من عجائب الدنيا ولكن أمر الله هنعمل اى مهاجم افتكر نفسه اوفسايد وهو بينه وبين التسلل ربع فدان".
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