بينه وبين الأوفسايد ربع فدان.. أحمد موسى: مروان محسن من عجائب الدنيا

تقدم الإعلامي أحمد موسى، بالتهنئة لجمهور و لاعبي نادي الزمالك بالفوز الكبير على النادي الأهلى بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.





وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لا دى أول مباراة ولا دى آخر مباراة ومازال الأهلي في المركز الأول والزمالك في المركز الثاني وبينا 14 نقطة، وباقي 3 نقط بتوع الإتوبيس".





وأردف:" الأهلى لم يكن في أسوأ حالاته وفي مباراة القمة الحظ عانده".





وعلى جانب آخر، هاجم الإعلامي احمد موسى مهاجم الأهلى مروان محسن، قائلا:" ده العجيبة الـ 8 من عجائب الدنيا ولكن أمر الله هنعمل اى مهاجم افتكر نفسه اوفسايد وهو بينه وبين التسلل ربع فدان".