المواطنون يتحدون كورونا على شواطئ رأس البر.. شاهد

تواصل الأجهزة التنفيذية والامنية بدمياط تحت اشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء خالد إبراهيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط تكثيف إجراءاتها التأمينية لاغلاق شواطئ رأس البر ودمياط الجديدة لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق الشواطئ.





وعلى الرغم من قرار الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، بغلق شواطئ مصيف راس البر، امام المصطافين في اطار اتخاذ المحافظة لاجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد ، الاان المئات من المصطافين تحدوا هذا القرار وقاموا بالنزول للشواطئ لاستحمام وهربا من حرارة الطقس، رغم التواجد الامنى المستمر بطول الشاطئ لمنع نزول الشباب والمصطافين لمياه الشاطئ.





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على مدار الايام الماضية شهدت شواطئ راس البر ازدحاما شديدا من قبل المئات من الاسر والشباب سواء من ابناء محافظة دمياط او من المحافظة المجاورة مما ادى الى اثارة حالة من عدم السيطرة من قبل الاجهزة التنفيذية والامنية على الشاطئ والمفترض انه مغلق امام روادة





بدات الاجهزة الامنية بالتعامل مع المصطافين ومنعهم من النزول الى مياه الشاطئ او التواجد بطول الشاطئ خوفا على ان يحدث كارثة وهى انتشار فيروس كورونا نتيجة للتجمعات وتم إخلاء الشاطئ ولكن سرعان ما يعاود المصطافين للنزول مرة اخرى خاصة وقت طلوع الشمس وفترة آخر اليوم ، في محاولة للنزول للمياة خلسة عن اعين رجال الشرطة ورجال مجلس المدينة.





ومن جانبه صرح اللواء عماد حمدى رئيس مجلس مدينة راس البر، ان شواطئ راس البر مغلقة بقرار من مجلس الوزراء منذ بدء جانحه كورونا وذلك في اطار اتخاذ الدولة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من الفيروس ومنعا لانتشارة بين المواطنين وتنفيذ التباعد بين المواطنين حرصا على أرواحهم.





واشار الى ان هناك بعض الأسر والشباب يتسللون الى الشاطئ من اجل النزول لمياة الشاطئ والاستحمام ويتم التعامل الفورى معهم واخلاء الشاطئ من قبل اجهزة الأمنية بالتنسيق مع التنفيذيين.





وطالب رواد راس البر بالالتزام بالقرارت الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على ارواحهم وحمايتعم من عدوى فيروس كورونا والبعد عن الازدحام وعدم التواجد بالشواطئ حرصا على أنفسهم .