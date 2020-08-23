سماع استغاثة مصاب تحت أنقاض منزل طنطا المنهار.. صور

أعلن رئيس مجلس مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم عن قطع التيار الكهربائي عن منطقة السكنية بشارع حافظ وهبي محل موقع انهيار منزل سكني لتسهيل التعامل مع الحادث وتجنب وقوع أي تداعيات خطيرة .

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واعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تعليمات لرئيس لجنة من إدارة الشؤون الهندسية في المحافظة بفحص جميع المباني والمنازل والمنشآت المجاورة للعقار المنهار في منطقة طه الحكيم بطنطا وعرض تقرير بشأنها للإسراع في صرف إعانات الأسر المتضررة .





وسمع المتواجدون صوت صراخ أحد المصابين والذي تم إنقاذه من أسفل بقايا المنزل المنهار وتم نقله بسيارة اسعاف الى طوارىء طنطا الجامعي .





فرضت مديرية أمن الغربية بفرض كردون أمني على المنزل الذي انهار بمنطقة حافظ وهبي بشارع طة الحكيم في طنطا .





ويتم الآن محاولة رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا لإنقاذهم كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار من أجل سرعة نقل من يتم إنقاذهم .





وتمكن اهالي مدينة طنطا وقولت الحماية المدنية من إنقاذ مواطن يدعي وليد.أ" وجارى البحث عن ٢ آخرين بعد انهيار المنزل عليهم





من جانبه انتقل محافظ الغربية وبرفقته نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع انهيار جزء من منزل بحاره حافظ وهبي من شارع طه الحكيم .





و يجري البحث عن المصابين تحت الإنقاض من خلال رجال الحماية المدنية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .