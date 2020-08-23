15 دقيقة.. استحواذ لـ بايرن ميونخ على الكرة.. وغياب للفرص من الفريقين في نهائي الأبطال





الربع ساعة الأولى من المباراة شهدت استحواذًا تامًا للاعبي بايرن ميونخ على الكرة، دون وجود أي فرص خطيرة للتسجيل من قبل الفريقين.





وفي الدقيقة السادسة سدد الإسباني ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ كرة من مسافة بعيدة لكنها كانت بعيدة عن مرمى باريس سان جيرمان.









وانطلقت المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة. وفي الدقيقة التاسعة أبعد دفاع بايرن ميونخ الضربة الحرة المباشرة التي نفذها نيمار من على حدود منطقة جزائهم.

مرت 15 دقيقة من المباراة التي تجمع فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، وذلك في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.