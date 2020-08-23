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حوادث

انتشال جثة طفل من أسفل أنقاض عقار طنطا المنهار.. صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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أحمد على
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية بمساعدة أهالي منطقة طه الحكيم بمدينة طنطا من استخراج جثة طفل وذلك بعد استخراج شابين مصابين من تحت أنقاض العقار المنهار وفي حاله صحيه خطيره وتم نقله الي مستشفي طنطا الجامعي لمحاولة اسعافهم بينما تم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفي المنشاوي العام .


ومن جانبها قطع مسئولو الكهرباء بمجلس مدينة طنطا التيار الكهربائى عن منطقة العقار المنهار بمنطقة طه الحكيم لتسهيل التعامل مع الحادث وتجنب وقوع أي تداعيات خطيرة أخرى.

ومن جانبة كلف محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي لجنة من إدارة الشؤون الهندسية في المحافظة بفحص جميع المباني والمنازل والمنشآت المجاورة للعقار المنهار في منطقة طه الحكيم بطنطا وعرض تقرير بشأنها للإسراع في صرف إعانات الأسر المتضررة.


وقامت مديرية أمن الغربية بفرض كردون أمني على المنزل الذي انهار بمنطقة حافظ وهبي بشارع طة الحكيم في طنطا .

ويتم الآن محاولة رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا لإنقاذهم كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار من أجل سرعة نقل من يتم إنقاذهم


انتشال جثة طفل من أسفل أنقاض عقار طنطا المنهار.. صور
انتشال جثة طفل من أسفل أنقاض عقار طنطا المنهار.. صور
انتشال جثة طفل من أسفل أنقاض عقار طنطا المنهار.. صور
انتشال جثة طفل من أسفل أنقاض عقار طنطا المنهار.. صور
انتشال جثة طفل من أسفل أنقاض عقار طنطا المنهار.. صور
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