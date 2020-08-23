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أخبار العالم

طوارئ في ولاية لويزيانا بسبب إعصاري "ماركو" و"لورا"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:01 م
طوارئ في ولاية لويزيانا
طوارئ في ولاية لويزيانا بسبب إعصاري "ماركو" و"لورا"
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ والسماح بمساعدات إضافية في ولاية لويزيانا بسبب الظروف المحتملة الناتجة عن العواصف الاستوائية.

وأكدت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أن المساعدات الطارئة أتيحت لولاية لويزيانا لاستكمال جهود الاستجابة للظروف الطارئة في المناطق المتضررة جراء إعصارات مرتقبان.

ويسمح إجراء ترامب بتسخير  جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين ، وتقديم المساعدة المناسبة.

من جانبها، أصدرت سلطات ولاية لويزيانا أوامر للسكان بإخلاء بيوتهم الواقعة في المناطق الساحلية المنخفضة.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة الاستوائية "ماركو"  ساحل لويزيانا مع رياح بقوة إعصار غدا الاثنين، وبعدها عاصفة لورا الموجودة في جمهورية الدومينيكان

وأمر المسؤولون في الدائرة الساحلية في لويزيانا بإجلاء إلزامي لسكان المناطق المنخفضة ظهر اليوم الأحد، وسط مخاوف من أن يؤدي الإعصاران إلى طقس خطير يستمر لفترة طويلة.
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