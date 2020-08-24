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اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين .. تعرف عليها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد علام
استقرت اسعار الذهب بـ مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين الموافق 24-8-2020؛ ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 854 جنيها في محلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة إلى 976 جنيها.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو732 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 569 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6832 جنيها، وكيلو الذهب نحو 976 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

و تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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