السجيني: أولويات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء على من هم صدر لهم مخالفة.. فيديو

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الخطأ لابد من أن يواجه بالعقاب حتي لا يتكرر من قبل المواطنين مرة أخري.





وأضاف النائب احمد السجيني خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الحكومة المصرية تقدمت الي مجلس النواب بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.





وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن أولويات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء علي من صدر لهم مخالفة.





وأوضح النائب احمد السجيني أن مشكلة المسؤول عن دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء اقل مشاكل الملف لكنها الأكثر إثارة إعلاميا.





وأشار إلي أن اصحاب الشقق لا يوجد عليهم اى اجراءات جنائية مؤكدا أنه من الممكن التواصل مع صاحب العقار أو القيام باتخاذ إجراء وعمل بلاغات ضده.