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رياضة

سيف زاهر: الزمالك يفاوض رمضان صبحي.. ومرتضى منصور أعاد الأمجاد للقلعة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:10 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
أشاد الإعلامي سيف زاهر برئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، قائلا :" حط الزمالك في مكان تاني".

وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس": "مفيش نادي في مصر كان يستطيع منافسة الأهلي في أي صفقة بسبب الأمور المادية".

وتابع: "مرتضي منصور استطاع  إعادة نادي الزمالك إلي الأمجاد من جديد والدخول في كافة الصفقات العالمية وتحقيق الاستقرار داخل القلعة البيضاء".

وأكد الإعلامي سيف زاهر، أن مرتضي منصور أن أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق نادي الزمالك كافة البطولات من خلال إبرام بعض الصفقات النارية وتحقيق الاستقرار بين اللاعبين".

وأشار سيف زاهر إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات جادة من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.

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