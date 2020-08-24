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أخبار العالم

الرئيس البرازيلي يهدد مراسلا بلكمه بسبب سؤال عن فساد السيدة الأولى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعرب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، عن رغبته في لكم مراسل في وجهه لسؤاله عن ودائع مصرفية تمت في حساب زوجته السيدة الأولى ميشيل بولسونارو بواسطة مساعد سابق لأحد أبنائه. 

ورد الرئيس اليميني على مراسل صحيفة "أو جلوبو"، بحسب تسجيل صوتي نشرته الصحيفة، قائلا: "أريد لكمك في وجهك، حسنا". 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مساعد نجل الرئيس، فابريسيو كيروز ، أودع 72000 ريال في شيكات في حساب السيدة الأولى بين عامي 2011 و 2018.

وكان كيروش مساعدًا للسيناتور، فلافيو بولسونارو ، الابن الأكبر للرئيس ، عندما كان نائبًا عن ولاية ريو دي جانيرو. 

واستمرت الأسئلة حول كيروش في مطاردة عائلة بولسونارو في تحقيق بدا أنه يزعج الرئيس ويقلل من وعده بعدم التسامح مع الفساد.



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