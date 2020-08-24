الرطوبة 75 % والحرارة 40 في هذه المناطق.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين.





وأكدت الهيئة وجود ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة.





وأوضحت أنه السواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 %





كما يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.





أما أثناء الليل ، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجات

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة







