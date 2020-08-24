AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرطوبة 75 % والحرارة 40 في هذه المناطق.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:59 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
نورهان خفاجي
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة  اليوم الإثنين.

وأكدت الهيئة وجود ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة.

وأوضحت أنه السواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % 

كما  يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

أما أثناء الليل ، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:
القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة
الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجة
مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة
سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة
قنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجات
أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة


 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 22-6-2020 "فيديو"

العظمى بالصعيد 40 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالصعيد 40 درجة

حرارة ورطوبة.. تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى..فيديو

العظمى بالقاهرة 36.. الأرصاد تتوقع ارتفاعًا خفيفًا في درجات الحرارة

انخفاض الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

وصول رئيس وزراء اليابان إلى المستشفى

بـ قفطان أزرق.. ياسمين الخطيب تبهر متابعيها فى إطلالة ساحرة

بعد انخفاض الإصابات.. خبير أوبئة: يحسم موعد انتهاء الموجة الأولى وصفر وفيات

بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو

استشاري أعصاب توجه عدة نصائح لـ مؤمن زكريا.. فيديو

الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور

لحظة تقشعر لها الأبدان.. ملاكم أمريكي شهير يفترش مقهى لأداء الصلاة برفقة زملائه.. فيديو

بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو