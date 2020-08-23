الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة أدى إلى إحساسنا بدرجات الحرارة.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا ما زلنا حول المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، والطقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحرى وشمال الصعيد.





وأضافت إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية، ببرنامج، صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال النهار.





وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه أثناء الليل أصبح هناك طقس لطيف، منوهة إلى أن ارتفاع نسبة ارتفاع الرطوبة أدى إلى إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، حيث إنها وصلت أمس فى القاهرة من 83 إلى 85%.





وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة وصلت فى السواحل الشمالية إلى 95%، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض في ساعات الليل بصورة كبيرة عند فترات النهار في الصغرى تصل إلى 25 والعظمى 35 درجة بالنسبة للقاهرة .



