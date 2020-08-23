AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة أدى إلى إحساسنا بدرجات الحرارة.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:06 ص
الارصاد
الارصاد
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا ما زلنا حول المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، والطقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحرى وشمال الصعيد.

وأضافت إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية، ببرنامج، صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد  خلال النهار.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه أثناء الليل أصبح هناك طقس لطيف، منوهة إلى أن ارتفاع نسبة ارتفاع الرطوبة أدى إلى إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، حيث إنها وصلت أمس فى القاهرة من 83 إلى 85%.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة وصلت فى السواحل الشمالية إلى 95%، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض في ساعات الليل بصورة كبيرة عند فترات النهار في الصغرى تصل إلى 25 والعظمى 35 درجة بالنسبة للقاهرة.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة وما زلنا فى فصل الصيف، ومع بداية فصل الخريف تتحسن الأحوال الجوية ونبدأ نشعر بانخفاض جوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس لطيف.. الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. فيديو

نسبة الرطوبة 85%.. الأرصاد: درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا .. فيديو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الجو.. فيديو

مشروبات ونصائح لمواجهة الرطوبة وارتفاع الحرارة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس معتدل بالسواحل الشمالية

ترشيحاتنا

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

كورونا ينتشر بين الشباب بسرعة.. وزير الصحة الفرنسي يحذر: نحن في موقف محفوف بالمخاطر

يستحق 15 مليونا .. ميدو: يجب محاسبة المسئول عن عدم التأمين على مؤمن زكريا

حمادة أنور: الفوز على الأهلي بطولة خاصة والدوري لم يحسم

عيار 18 بـ 732 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23-8-2020

اتحاد مكاتب السفر الكويتي يدعو للسماح لمواطني الـ31 دولة المحظورة بدخول البلاد

AdvertisementS

هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصرية أردنية عراقية مرتقبة في عمان

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

هل يجوز الصلاة بالمانكير وما حكم نسيان إزالته ؟.. اعرف الحكم

عيار 24 بـ 976 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 23-8-2020.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تطرح أرخص سيارة suv في مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو وصور

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور