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أخبار العالم

بـ كاش مايوه.. سلمى حايك تثير الجدل على شاطئ البحر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:59 ص
سلمي حايك
سلمي حايك
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محمد بدران

شاركت النجمة العالمية سلمى حايك، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت سلمى حايك بإطلالة صيفية جذابة على البحر ترتدى كاش مايوه  أثناء قضاء عطلتها، نالت إعجاب جمهورها.

وتنتظر النجمة سلمي حايك طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard حيث كان المقرر عرضه، قبل أزمة فيروس كورونا. 

يشارك في بطولة الفيلم بجانب سلمى حايك النجم العالمي صامويل جاكسون وريان رينولدز، والذي بدأ تصويره في مارس 2019 والذي يعد الجزء الثاني لسلسلة افلام The Hitman's Bodyguard.


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#sundayvibes 📷 @fhpinault

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on

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