بـ كاش مايوه.. سلمى حايك تثير الجدل على شاطئ البحر

، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت سلمى حايك بإطلالة صيفية جذابة على البحر ترتدى كاش مايوه أثناء قضاء عطلتها، نالت إعجاب جمهورها.

وتنتظر النجمة سلمي حايك طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard حيث كان المقرر عرضه، قبل أزمة فيروس كورونا.