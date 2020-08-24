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مرأة

بإطلالة كاجوال.. ساندي علي تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:19 ص
ساندي علي
ساندي علي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة الشابة ساندي علي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت ساندي علي في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة،حيث ارتدت بنطلون باللون البرتقالي ونسقت معه تي شيرت ذا اكمام مكشوفة باللون الرمادي الذي لا يحمل أي نقوشات مما كشف عن قوامها الرشيق.

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وانتعلت ساندي علي  حذاء صيفي أنيق، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات ولكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية،اعتمدت سانذي علي على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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